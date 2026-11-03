Орлов — о пенальти «Зенита»: «А «Реал» и «Барселона» разве реже их зарабатывают?»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высказался о двух пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«Разговоры о том, что «Зенит» часто забивает с пенальти? Постойте. А «Реал», «Барселона» разве реже зарабатывают одиннадцатиметровые? Эти команды постоянно атакуют. Соперники просто за ними не успевают, потому и фолят.

И потом, какие вопросы к решениям арбитра в матче в Самаре? В обоих случаях мяч попал в отставленные руки игроков «Крыльев». Здесь не придерешься. Что тут обсуждать? Мы же видели повторы.

Вообще, «Зенит» одержал победу на классе. Подопечные Семака объективно были сильнее. Правда, бросилось в глаза, что самарцы действовали излишне жестко. Часто двумя руками толкали гостей в спину — этого я не понял. Чувствовался запредельный настрой команды Булатова. Хозяева бились, проявляли характер. Другое дело, что эмоции у них порой зашкаливали», — сказал Орлов «СЭ».

Оба пенальти в ворота «Крыльев Советов» исполнил Александр Соболев. Первый удар нападающего отразил голкипер самарцев Кокарев, второй оказался результативным.

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