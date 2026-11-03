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Агент Баринова не исключил перехода футболиста в европейский клуб

Никита Давыдов

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев считает, что игрок может продолжить карьеру в Европе после восстановления от травмы.

«Для начала Диме нужно восстановиться, вернуть свои кондиции и заиграть в своем клубе. Тогда уже можно будет говорить. Для опорного полузащитника, я считаю, он в самом расцвете сил. Я не вижу чего-то критического.

«Главное, чтобы Дима побыстрее восстановился и набрал форму. Если будет заинтересованность, точно переговорим с клубом», — приводит Кузьмичева РИА Новости.

30-летний Баринов получил повреждение связок колена 22 августа в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива» (3:2). В сентябре полузащитник перенес операцию.

Баринов выступает за ЦСКА с 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: РИА Новости
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Дмитрий Баринов
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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