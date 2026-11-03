Агент Баринова не исключил перехода футболиста в европейский клуб

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев считает, что игрок может продолжить карьеру в Европе после восстановления от травмы.

«Для начала Диме нужно восстановиться, вернуть свои кондиции и заиграть в своем клубе. Тогда уже можно будет говорить. Для опорного полузащитника, я считаю, он в самом расцвете сил. Я не вижу чего-то критического.

«Главное, чтобы Дима побыстрее восстановился и набрал форму. Если будет заинтересованность, точно переговорим с клубом», — приводит Кузьмичева РИА Новости.

30-летний Баринов получил повреждение связок колена 22 августа в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива» (3:2). В сентябре полузащитник перенес операцию.

Баринов выступает за ЦСКА с 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.