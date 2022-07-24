«Динамо» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Динамо» в рамках 2-го тура чемпионата России на своем поле примет «Торпедо». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Осокин, Шагиахметов, Лаксальт, Лесовой, Карапузов, Салуквелидзе, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, смольников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Рейхмен, Караев, Турищев.

Запасные: Ботнарь, Темников, Евдокимов, Рязанцев, Симонян, Цаллагов, Енин, Экринов, Лебеденко, Лаптев, Калмыков.