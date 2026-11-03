Орлов назвал Глушенкова настоящим бразильцем из Чертанова

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«А как вам нынешний Глушенков?! Сколько у него выдумки появилось! Вы только посмотрите, как он действует на поле. Максим постоянно импровизирует. То пяткой мяч отбросит, то неожиданную передачу придумает, то найдет какое-то совершенно нестандартное продолжение атаки. Вот этот его пас в эпизоде со вторым голом Соболева — замечательный!

Мне очень нравится, что Глушенков сейчас не боится импровизировать. Он играет свободно, раскрепощенно. У него многое получается, потому что он не действует по шаблону. Это очень важно для футболиста атакующего плана. Такие исполнители всегда особенно интересны болельщикам.

Знаете, как я его называю? Бразилец из Чертанова! Ведь он действительно играет по-бразильски — как Луис Энрике, как Педро, как Вендел, когда тот в форме. В их стиле. Воспитанник российской футбольной школы, а сколько в его действиях фантазии, неожиданных решений!

И все это не исключительно ради красоты, а с пользой для команды. Вот что особенно ценно. Высокий КПД», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» победил «Крылья Советов» в Самаре со счетом 3:0 и вышел на первое место в РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max