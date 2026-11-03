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Орлов назвал Глушенкова настоящим бразильцем из Чертанова

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«А как вам нынешний Глушенков?! Сколько у него выдумки появилось! Вы только посмотрите, как он действует на поле. Максим постоянно импровизирует. То пяткой мяч отбросит, то неожиданную передачу придумает, то найдет какое-то совершенно нестандартное продолжение атаки. Вот этот его пас в эпизоде со вторым голом Соболева — замечательный!

Мне очень нравится, что Глушенков сейчас не боится импровизировать. Он играет свободно, раскрепощенно. У него многое получается, потому что он не действует по шаблону. Это очень важно для футболиста атакующего плана. Такие исполнители всегда особенно интересны болельщикам.

Знаете, как я его называю? Бразилец из Чертанова! Ведь он действительно играет по-бразильски — как Луис Энрике, как Педро, как Вендел, когда тот в форме. В их стиле. Воспитанник российской футбольной школы, а сколько в его действиях фантазии, неожиданных решений!

И все это не исключительно ради красоты, а с пользой для команды. Вот что особенно ценно. Высокий КПД», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» победил «Крылья Советов» в Самаре со счетом 3:0 и вышел на первое место в РПЛ.

Максим Глушенков и&nbsp;Геннадий Орлов.«Карпину нужно найти подход к Глушенкову. Он же бразилец из Чертанова!» Орлов — о лидерстве «Зенита»

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Максим Глушенков
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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