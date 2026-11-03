Орлов оценил игру Москвичева: «Действует хладнокровно, но так рисковать нельзя»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры голкипера «Зенита» Богдана Москвичева в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«Москвичев действует в воротах спокойно, уверенно, хладнокровно. Никакой суеты. Подкупает его психологическая устойчивость. Неплох и в игре ногами.

Да, в одном эпизоде он, конечно, рискнул. Сделал опасную передачу через центр. Я такие вещи не приветствую. Вратарю в подобной ситуации лучше не рисковать. Малейшая неточность — и соперник может получить прекрасный момент. Так играть нельзя! Об этом ему наверняка скажут тренеры.

Но в остальном какие к нему претензии? Все, что нужно, поймал, забрал. Видно, что Москвичев прошел хорошую школу в «Оренбурге», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в Самаре со счетом 3:0. Москвичев сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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