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Орлов оценил игру Москвичева: «Действует хладнокровно, но так рисковать нельзя»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры голкипера «Зенита» Богдана Москвичева в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«Москвичев действует в воротах спокойно, уверенно, хладнокровно. Никакой суеты. Подкупает его психологическая устойчивость. Неплох и в игре ногами.

Да, в одном эпизоде он, конечно, рискнул. Сделал опасную передачу через центр. Я такие вещи не приветствую. Вратарю в подобной ситуации лучше не рисковать. Малейшая неточность — и соперник может получить прекрасный момент. Так играть нельзя! Об этом ему наверняка скажут тренеры.

Но в остальном какие к нему претензии? Все, что нужно, поймал, забрал. Видно, что Москвичев прошел хорошую школу в «Оренбурге», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в Самаре со счетом 3:0. Москвичев сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Максим Глушенков и&nbsp;Геннадий Орлов.«Карпину нужно найти подход к Глушенкову. Он же бразилец из Чертанова!» Орлов — о лидерстве «Зенита»

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Богдан Москвичев
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Спартак

 4
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Матеус Рейс
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