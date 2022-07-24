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Кристиан Нобоа считает, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сказал, что в следующем году российские клубы должны вернуть в еврокубки.

Решением РФС все команды из России пропускают евросезон-2022/2023.

«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

В России Нобоа играет с 2007 года. Он выступал за такие клубы как «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-noboa-v-sleduyushhem-godu-rossijskie-kluby-vernut-v-evrokubki/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Торпедо М

П1

34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
5
7
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