Кристиан Нобоа считает, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сказал, что в следующем году российские клубы должны вернуть в еврокубки.

Решением РФС все команды из России пропускают евросезон-2022/2023.

«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».

В России Нобоа играет с 2007 года. Он выступал за такие клубы как «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».