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3:3! «Химки» и «Краснодар» закончили матч вничью, Крыховяк не забил пенальти

20:55
27 ноября. «Химки» — «Краснодар» — 3:3.
27 ноября. «Химки» — «Краснодар» — 3:3.
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«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась результативной ничьей — 3:3.

В первом тайме счет открыли «быки»: гол в самом начале матча забил Виктор Классон.

У гостей был шанс увеличить преимущество, но Гжегож Крыховяк не смог забить пенальти. С его ударом справился Илья Лантратов.

В начале второго тайма хозяева смогли перевернуть ход игры. За промежуток в две минуты по голу забили Илья Набиуллин и Денис Глушаков.

Затем «Краснодар» сравнял счет усилиями Реми Кабелли. Но почти сразу Александр Долгов вновь вывел хозяев вперед.

Однако Владимиру Ильину также удалось отличиться, что поставило точку в матче — 3:3.

«Химки» набрали 14 очков, но не могут выиграть уже на протяжении пяти матчей. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

«Краснодар» идет на пятой строчке — 25 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
3:3
Краснодар
Голы
Классон, 6 (0:1), Набиуллин, 54 (1:1), Глушаков, 56 (2:1), Кабелла, 67 (2:2), Долгов, 71 (3:2), Ильин, 80 (3:3)
Нереализованный пенальти
Крыховяк 36
Химки
Лантратов Идову Тихий Набиуллин Филин (Долгов, 64 ) Стоинович (Данилкин, 46 ) Боженов (Глушаков, 46 ) Трошечкин Кухарчук (Давидян, 81 ) Мирзов Адеми
Краснодар
Сафонов Сорокин Петров (Спаич, 72) Крыховяк Кабелла Ионов (Чернов, 66) Классон Кайо Вилена (Кривцов, 66) Черников Кордоба (Ильин, 31)
Предупреждения
Филин 59  -  Черников 90
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

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ЦСКА
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26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры