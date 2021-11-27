3:3! «Химки» и «Краснодар» закончили матч вничью, Крыховяк не забил пенальти
«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась результативной ничьей — 3:3.
В первом тайме счет открыли «быки»: гол в самом начале матча забил Виктор Классон.
У гостей был шанс увеличить преимущество, но Гжегож Крыховяк не смог забить пенальти. С его ударом справился Илья Лантратов.
В начале второго тайма хозяева смогли перевернуть ход игры. За промежуток в две минуты по голу забили Илья Набиуллин и Денис Глушаков.
Затем «Краснодар» сравнял счет усилиями Реми Кабелли. Но почти сразу Александр Долгов вновь вывел хозяев вперед.
Однако Владимиру Ильину также удалось отличиться, что поставило точку в матче — 3:3.
«Химки» набрали 14 очков, но не могут выиграть уже на протяжении пяти матчей. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице.
«Краснодар» идет на пятой строчке — 25 очков.
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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