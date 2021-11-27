«Химки» — «Краснодар»: все голы матча РПЛ
«Химки» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:3.
6-я минута: гол Классона
54-я минута: гол Набиуллина
56-я минута: гол Глушакова
67-я минута: гол Кабелла
71-я минута: гол Долгова
80-я минута: гол Ильина
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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