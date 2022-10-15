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Судейство

Сегодня, 16:04

«Химки» — «Факел»: судья правильно не удалил Божина, Гогниев зря спорил

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
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На 60-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Факел» (0:0) арбитр Кирилл Левников принял верное решение, не показав красную карточку Сергею Божину и не удалив его с поля.

Игрок воронежцев действительно нарушил правила, но он сорвал атаку Александра Долгова, а не лишил его явной возможности забить гол. Потому что фол произошел в тот момент, когда мяч еще летел в направлении футболистов. Долгов бежал на передачу, он не владел мячом и не контролировал его.

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев зря возмущался — судья поступил правильно, ограничившись предупреждением.

Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».
Скриншот трансляции матча «Химки» — «Факел».

Отмечу, что желтая карточка стала для Божина четвертой в этом чемпионате. Он пропустит матч с «Ростовом».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Спартак

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28%

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Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Кирилл Левников
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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Динамо – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Зенит
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