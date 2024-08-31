«Химки» — ЦСКА: видео голов

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ЦСКА на выезде обыграл «Химки» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 38-й минуте открыл Тамерлан Мусаев. На 63-й минуте преимущество армейцев удвоил Мойзес.

38-я минута. Мусаев — 0:1

63-я минута. Мойзес — 0:2

ЦСКА (13 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Химки» (6) занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.