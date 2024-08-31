Голы Мусаева и Мойзеса принесли ЦСКА победу над «Химками»

ЦСКА на выезде обыграл «Химки» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 38-й минуте открыл Тамерлан Мусаев. На 63-й минуте преимущество армейцев удвоил Мойзес.

ЦСКА (13 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Химки» (6) занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Матч пройдет 14 сентября. На следующий день «Химки» в гостях встретятся с «Акроном».