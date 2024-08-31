Пименов: «Динамо» ждет тяжелый матч с «Оренбургом»

Экс-игрок «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо».

«У «Оренбурга» кризис, из которого нужно вылезать, и они смогут дать бой. В этой встрече будет тяжелая победа «Динамо» в один мяч», — сказал Пименов Metaratings.

Игра между «Оренбургом» и «Динамо» ссостоится в воскресенье, 1 сентября, и насчнется в 15:00 по московскому времени. После 6-ти туров РПЛ оренбуржцы с 5 баллами идут на 12-м месте, а москвичи с 12 очками занимают 4-ю строчку в турнирной таблице.