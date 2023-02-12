Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о завершении карьеры Юрия Жиркова.

«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Эшли Коул и Роберто Карлос. Понравилось работать с ним. Он славный, особенный человек!» — сказал Хиддинк «СЭ».

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

В общей сложности 39-летний Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 гола.

Жирков и Хиддинк вместе работали в «Анжи» и сборной России.