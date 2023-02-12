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Сегодня, 22:15

«Динамо» о Жиркове: «Спасибо за яркую игру в нашем клубе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Юрий Жирков.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Пресс-служба «Динамо» отреагировал на новость о том, что бывший игрок команды и сборной России Юрий Жирков завершил карьеру.

«Желаем удачи в новых начинаниях», — говорится в заявлении команды.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 гола.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Юрий Жирков
ФК Динамо (Москва)
1
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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