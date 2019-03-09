Хердур Магнуссон: "Разочаровывает, когда ЦСКА не использует моменты"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон остался доволен тем, что команда сумела сохранить в неприкосновенности ворота в матче 19-го тура чемпионата России против "Рубина" (3:0). Исландец признался, что его огорчает, когда команда долгое время не может забить и не пользуется создаваемыми моментами.

– Сегодня был хороший матч. Мы долго ждали, когда случится первый гол, – сказал Магнуссон. – После этого нам стало проще играть, мы повели в счете и понимали, что у соперника за спиной есть пространство, которое нужно использовать. В итоге смогли забить три мяча.

– В первые 60-70 минут вы создали много моментов, но не реализовали их. Вас это огорчало?

– Как защитника меня всегда разочаровывает, когда у нас есть моменты, но мы не пользуемся ими. Нужно быть терпеливыми и момент придет. Впереди у нас хорошие игроки, я доверяю им в плане голов, а они мне – в защите.

– "Рубин" создал мало моментов. Было несколько ударов вначале игры, а потом их не возникало. В чем причина? Это заслуга защиты ЦСКА или слабость атаки "Рубина"?

– У нас очень хорошая защита, мы пропустили всего десять мячей. Хорошо, что сегодня сыграли на ноль. По этому показателю мы одни из лучших в лиге. Поэтому матчем доволен. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)​

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