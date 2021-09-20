Хендрикс пропускает дерби против ЦСКА из-за травмы
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс пропускает матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА из-за травмы, сообщает пресс-служба красно-белых.
Характер повреждения у 26-летнего нидерландца не сообщается. Помимо Хендрикса, матч с ЦСКА из-за травм также пропускают Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе.
Стартовый состав на дерби! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 20, 2021
?? Кофрие в обороне вместе с Жиго и Джикия;
? Литвинов — в центре полузащиты;
? Ларссон на острие вместо дисквалифицированного Соболева.
Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе пропускают игру из-за повреждений.#ЦСКАСпартак ?? pic.twitter.com/QMcoTySQ8m
В сезоне-2021/22 Хендрикс принял участие в 8 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 19.30 (мск).
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