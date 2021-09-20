РПЛ продержалась без нулевых ничьих почти восемь туров
Первая нулевая ничья чемпионата России-2021/22 была зафиксирована только в восьмом туре — в матче «Урала» и «Локомотива».
До этого в 61 встрече хотя бы одна из команд неизменно отличалась. Предыдущий рекорд — 28 результативных матчей — был установлен в 2012 году.
Самые поздние первые нулевые ничьи в чемпионатах России
|
Сезон
|
Первый безголевой матч
|
Тур
|
Матч
|
2021/22
|
Урал — Локомотив
|
8-й
|
62-й
|
2012/13
|
Амкар — Мордовия
|
4-й
|
29-й
|
2019/20
|
Спартак — Динамо
|
4-й
|
27-й
|
2013/14
|
Терек — Рубин
|
3-й
|
23-й
|
2015/16
|
Ростов — Краснодар
|
3-й
|
23-й
|
1998
|
Шинник — Ростсельмаш
|
3-й
|
17-й
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю