«Урал» — «Локомотив»: Камано и Мишкич устроили потасовку в концовке матча
В концовке матча восьмого тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» произошла потасовка. Ее устроили нападающий «Локо» Франсуа Камано и полузащитник хозяев Даниэл Мишкич.
Оба игрока получили по желтой карточке. Мишкич сфолил против Камано, что и привело к стычке.
Матч завершился вничью — 0:0. Это первая нулевая ничья в текущем сезоне. Для этого командам понадобился 61 матч.
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