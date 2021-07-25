Осинькин объяснил причины поражения «Крыльев» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в первом туре Тинькофф РПЛ.
«Мы играли по счету правильно, — цитирует Осинькина Sportbox.ru 25 июля. — У нас был отрезок, который, конечно, мне не очень понравился, сразу после второго гола. В тот момент мы не сразу включились в свою игру. Считаю, что дальше мы играли достаточно хорошо, хотя я помню те контратаки, которые могли завершиться хуже для нас.
Прессинг «Ахмата»? Два-три эпизода не были такими, что мы совсем к ним не были готовы. Первый гол — это несчастный случай, второй — индивидуальные действия, очень удачная доставка по флангу, но это не контратака.
Мы должны были под давлением играть чуть лучше. Наверное, нам надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная агрессивная игра будет не единичным случаем, а по-настоящему всегда».
В составе победителей отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У «Крыльев» забил Владислав Сарвели.
Дополнительная информация:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1379006_Igor_Osinkin_Takaja_agressivnaja_igra_v_chempionate_budet_ne_jedinichnym_sluchajem_a_vsegda
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