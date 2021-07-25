Яя Туре встретился с Сергеем Пиняевым в Самаре

Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил Самару, где грозненский клуб в рамках 1-го тура РПЛ обыграл местные «Крылья Советов» (2:1).

Ивуарийский специалист, ранее игравший в «Манчестер Сити» и «Барселоне», встретился с 16-летним нападающим самарской команды Сергеем Пиняевым.

Две легенды Манчестера встретились сегодня в Самаре ? pic.twitter.com/L2SRBsoCKm — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 25, 2021

Пиняев подписал контракт с «Крыльями» этим летом. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев провел в составе «Чертаново» 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.