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Яя Туре встретился с Сергеем Пиняевым в Самаре

25 июля 2021, 23:11
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Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил Самару, где грозненский клуб в рамках 1-го тура РПЛ обыграл местные «Крылья Советов» (2:1).

Ивуарийский специалист, ранее игравший в «Манчестер Сити» и «Барселоне», встретился с 16-летним нападающим самарской команды Сергеем Пиняевым.

Пиняев подписал контракт с «Крыльями» этим летом. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев провел в составе «Чертаново» 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

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Иван Шитик все материалы автора

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