Хавбек «Химок» Вера: «У меня есть мотивация играть»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос о мотивации.

— Сначала «Оренбург» не хотел меня продавать, но затем летом мне позвонил Франк Артига, — цитирует Веру «РБ Спорт». — Мне понравился футбол, который он прививает команде, мы хорошо поняли друг друга. У меня были и другие предложения, но мы приняли решение приехать в Москву. Я сюда приехал, чтобы играть и показывать свой футбол. У меня есть мотивация.

— Биться за «Химки»?

— Да, моя мотивация — играть за «Химки». У нас непростое положение в турнирной таблице.