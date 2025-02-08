«Спартак» заплатил 20 миллионов за Гарсию, еще 4 АЕК может получить бонусами

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, трансфер нападающего АЕКа Ливая Гарсии в «Спартак» может принести греческому клубу до 24 миллионов евро с бонусами в случае выполнения всех условий.

«20 миллионов евро — фиксированная сумма трансфера. Что касается бонусов, они трудновыполнимые, но их сумма может достигнуть 4 миллионов», — сообщил «СЭ» источник.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что трансфер Гарсии обошелся «Спартаку» в 20 миллионов, включая бонусы.

27-летний тринидадец подписал со «Спартаком» контракт на 3,5 года, клуб объявил о трансфере в пятницу, 7 февраля.

Гарсия играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.