«Сочи» подписал контракт с игроком ла лиги Абердином

Марокканский защитник Набиль Абердин пополнил состав «Сочи», сообщает пресс-служба российского клуба.

22-летний футболист будет выступать за южан под 24-м номером.

Предыдущим клубом Абердина был «Хетафе», в системе которого он играл с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 7 матчей в ла лиге и 2 игры в Кубке Испании.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.