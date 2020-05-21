Хаджикадунич последним из игроков «Ростова» вернулся в расположение клуба

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

После прибытия Хаджикадунич отправился на двухнедельный карантин. Теперь все игроки «Ростова» находятся в расположении клуба

Руководство «Ростова» поблагодарило президента РФС Александра Дюкова, генсека РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста.