Хаджикадунич последним из игроков «Ростова» вернулся в расположение клуба
20:45
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
После прибытия Хаджикадунич отправился на двухнедельный карантин. Теперь все игроки «Ростова» находятся в расположении клуба
Руководство «Ростова» поблагодарило президента РФС Александра Дюкова, генсека РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста.
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