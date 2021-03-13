Хацкевич заявил о необходимости набирать очки для «Ротора»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил о необходимости набирать очки в оставшихся матчах сезона в преддверии встречи с «Уралом» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«К концу ноября мы более-менее стабилизировали состав. Когда есть стабильный состав, идут стабильные результаты. Я доволен результатами, если брать четыре последних матча, то у нас три победы и одна ничья. Неплохо. Да, в начале сезона мы вроде красиво играли, но результата не было. Сейчас наступил отрезок сезона, когда нужно добиваться результата. Все команды примерно в одинаковом состоянии после сборов, так что результат выходит на первое место», — сказал в эфире «Матч Премьер» Хацкевич.

«Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками в 21 матче.

Встреча «Урал» — «Ротор» состоится сегодня, 13 марта. Начало — в 12.00 (мск).