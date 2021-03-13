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Матвеев: «У «Урала» огромное желание побеждать»

11:54
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» отметил, что у команды огромное желание побеждать.

— У нас огромное желание побеждать в каждой игре, в каждом матче, — отметил Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Мы к этому готовимся. К сожалению, не все получается, но работа идет.

— Как здоровье Бикфалви, и кто еще в лазарете?

— У нас Рыков пропускает из-за дисквалификации. Остальные все в строю. Каждый готов играть.

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