Матвеев: «У «Урала» огромное желание побеждать»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» отметил, что у команды огромное желание побеждать.

— У нас огромное желание побеждать в каждой игре, в каждом матче, — отметил Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Мы к этому готовимся. К сожалению, не все получается, но работа идет.

— Как здоровье Бикфалви, и кто еще в лазарете?

— У нас Рыков пропускает из-за дисквалификации. Остальные все в строю. Каждый готов играть.