Матвеев: «У «Урала» огромное желание побеждать»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» отметил, что у команды огромное желание побеждать.
— У нас огромное желание побеждать в каждой игре, в каждом матче, — отметил Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Мы к этому готовимся. К сожалению, не все получается, но работа идет.
— Как здоровье Бикфалви, и кто еще в лазарете?
— У нас Рыков пропускает из-за дисквалификации. Остальные все в строю. Каждый готов играть.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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