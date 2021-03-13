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«Потеря Жиго существенна для красно-белых. Кобелев о матче «Динамо» — «Спартак»

12:00
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью RT поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Динамо» достаточно уверенно смотрится после возобновления сезона. В частности, в кубковом матче подопечные Сандро Шварца доминировали над принципиальным соперником, — отметил Кобелев. — Но судя по последней встрече с «Краснодаром», в «Спартаке» сделали правильные выводы из неудач — команда выглядела достаточно хорошо. Февральское противостояние никак не будет влиять на предстоящую игру. Во-первых, это московское дерби, во-вторых, совершенно другой турнир.

— Какой футбол, на ваш взгляд, увидят болельщики?

— Многое зависит от погоды. Если пойдёт снег и состояние газона окажется не слишком хорошим, на поле будет больше борьбы и страсти, нежели вразумительных комбинаций. С нетерпением жду этого матча. Столичное дерби вполне можно назвать игрой на три результата.

— За пару дней до встречи КДК РФС отменил жёлтую карточку Даниила Фомина, он сможет выйти на поле. При этом горчичник Самуэля Жиго остался в силе. Справедливо?

— Не могу судить о справедливости данного вердикта, поскольку его принял уполномоченный орган. Но потеря Жиго существенна для «Спартака». Считаю, дуэт центральных защитников Жиго — Георгий Джикия — сильнейший в РПЛ на данный момент. Помимо того что француз хорошо играет в обороне, он опасен возле чужих ворот на стандартах. Его отсутствие скажется на игре «Спартака».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/841933-kobelev-zhigo-polya-zenit

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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