«Потеря Жиго существенна для красно-белых. Кобелев о матче «Динамо» — «Спартак»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью RT поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».
— «Динамо» достаточно уверенно смотрится после возобновления сезона. В частности, в кубковом матче подопечные Сандро Шварца доминировали над принципиальным соперником, — отметил Кобелев. — Но судя по последней встрече с «Краснодаром», в «Спартаке» сделали правильные выводы из неудач — команда выглядела достаточно хорошо. Февральское противостояние никак не будет влиять на предстоящую игру. Во-первых, это московское дерби, во-вторых, совершенно другой турнир.
— Какой футбол, на ваш взгляд, увидят болельщики?
— Многое зависит от погоды. Если пойдёт снег и состояние газона окажется не слишком хорошим, на поле будет больше борьбы и страсти, нежели вразумительных комбинаций. С нетерпением жду этого матча. Столичное дерби вполне можно назвать игрой на три результата.
— За пару дней до встречи КДК РФС отменил жёлтую карточку Даниила Фомина, он сможет выйти на поле. При этом горчичник Самуэля Жиго остался в силе. Справедливо?
— Не могу судить о справедливости данного вердикта, поскольку его принял уполномоченный орган. Но потеря Жиго существенна для «Спартака». Считаю, дуэт центральных защитников Жиго — Георгий Джикия — сильнейший в РПЛ на данный момент. Помимо того что француз хорошо играет в обороне, он опасен возле чужих ворот на стандартах. Его отсутствие скажется на игре «Спартака».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/841933-kobelev-zhigo-polya-zenit
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю