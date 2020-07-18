Хачатурянц рассказал, что в РФС планируют повысить гонорары судьям

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, что планируется изменить в рабочем процессе арбитров.

— Мы планируем повысить гонорар судей. Это есть в бюджете следующего года. Мы разрабатываем методологию, связанную с тем, что премирование будет значительным.

Судьи мотивируются не только зарплатой. Мы обеспечим им медицинскую страховку. Это будет приличным подспорьем.

150 человек проходят онлайн-обучение английского языка. Во время карантина мы продолжали выплату.

Мы хотели юридически утвердить профессию «судья». Но это сложный процесс, — сказал Хачатурянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».