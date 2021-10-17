Хачатурянц отреагировал на слова президента «Урала» о судействе в матче с ЦСКА
И.о. главы РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал спорный момент в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — ЦСКА (0:1).
«Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», — подчеркнул Хачатурянц.
В середине первого тайма арбитр Артем Любимов не назначил пенальти в ворота гостей.
Ранее президент екатеринбуржцев Григорий Иванов раскритиковал работу арбитров.
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