Президент «Урала» раскритиковал работу арбитров в игре с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

«Великолепное судейство! Судьям, наверное, скоро выдадут очки. Без них они ничего не видят, — сказал Иванов «СЭ». — Мы сейчас напишем в ЭСК, пускай они разбираются. Я считаю, что пенальти был. Я не понимаю, почему так. Это нужно спросить у руководства».

В середине первого тайма арбитр Артем Любимов не назначил пенальти в ворота гостей.

«Мы можем настаивать на том, чтобы Любимов не судил наши матчи, а толку? Посмотрите, сколько судей. Отстраним одного, потом другого, а кто будет судить? Конечно, надо наказывать судей за такие ошибки. Так нельзя, судите нормально. И сборная, и клубы могут играть при нормальном судействе. «Спартак» в Италии выиграл при нормально судействе. Научитесь выигрывать при нормальном судействе!» — заявил Иванов.

После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.