Президент «Урала» раскритиковал работу арбитров в игре с ЦСКА
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
«Великолепное судейство! Судьям, наверное, скоро выдадут очки. Без них они ничего не видят, — сказал Иванов «СЭ». — Мы сейчас напишем в ЭСК, пускай они разбираются. Я считаю, что пенальти был. Я не понимаю, почему так. Это нужно спросить у руководства».
В середине первого тайма арбитр Артем Любимов не назначил пенальти в ворота гостей.
«Мы можем настаивать на том, чтобы Любимов не судил наши матчи, а толку? Посмотрите, сколько судей. Отстраним одного, потом другого, а кто будет судить? Конечно, надо наказывать судей за такие ошибки. Так нельзя, судите нормально. И сборная, и клубы могут играть при нормальном судействе. «Спартак» в Италии выиграл при нормально судействе. Научитесь выигрывать при нормальном судействе!» — заявил Иванов.
После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с 9 очками.
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