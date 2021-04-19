Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение красно-белых от «Уфы» (0:3) в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Счет меня вчера удивил. На вчерашний день «Уфа» была лучше готова, более ответственно подошла к игре, проанализировала соперника. Сейчас «Спартаку» будет намного тяжелее пробиться в Лигу чемпионов. «Локомотив» сейчас показывает хорошую игру. Думаю, они выдадут неплохую концовку. По игре они выглядят намного лучше, чем «Спартак». Особенно, в последнем туре. Им будет проще бороться за второе место. У красно-белых еще и график сложнее. В следующем туре отрыв может и вырасти, учитывая, что «Локомотив» играет с «Тамбовом», — сказал Комбаров «СЭ».

«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ и отстает от идущего на втором месте «Локомотива» на два очка. «Уфа» занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей.

(Владимир Пушкарев)