Хабаров — о приглашении в «Локомотив»: «Со мной никто не связывался»
Бывший менеджер «Чертаново» Сергей Хабаров отреагировал на информацию о том, что новый глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных хочет пригласить его в клуб на руководящую должность.
«Ничего не знаю. Со мной никто не связывался. Соглашусь ли я, если мне такое предложат? Если свяжутся, тогда и поговорим», — сказал Хабаров «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.
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|
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|
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|13
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|14.10
|19:30
|
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|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
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|
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|0 : 0
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|
Краснодар – Ахмат
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|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
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|
Н. Новгород – Зенит
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Спартак
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|
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Оренбург
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|
Кристиан Нобоа
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Локомотив
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