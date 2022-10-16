Кавазашвили назвал Соболева игроком года в России

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре форварда московской команды Александра Соболева.

«Не хочу называть Сашу чужими имена и прозвищами, потому что Соболев — не дельфин, а футболист года в России. Он очень серьезный футболист, прекрасно играет. В «Спартаке» он лучший игрок, а в конце сезона он всем докажет, что является лучшим футболистом года. Сегодня форвард покажет свой высокий уровень в дерби, удачи ему!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

25-летний футболист присоединился к «Спартаку» в июле 2020 года и провел за него 88 матчей, забил 41 мяч и отдал 19 результативных передач.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).