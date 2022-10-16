Источник: Нагорных хочет пригласить в «Локомотив» бывших менеджеров «Чертаново» Хабарова и Поляцкина

Новый глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова, утверждает «Чемпионат».

Бывший заместитель гендиректора футбольной школы «Чертаново» Поляцкин и экс-спортивный директор Хабаров являлись фигурантами уголовного дела о мошенничестве, по которому бывший руководитель академии Николай Ларин был приговорен к трем годам исправительной колонии.

Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива» после решения Александра Плутника подать в отставку с этого поста.

В субботу, 15 октября, «Локомотив» под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова победил «Торпедо» (1:0) и прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ.

Красно-зеленые с 12 очками после 13 игр занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.