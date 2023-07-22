Гуренко: «Подбор игроков у «Рубина» более ровный и качественный, чем у «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мыслями в преддверии матча первого тура чемпионата России между железнодорожниками и «Рубином».

«Рашид Рахимов обязательно придумает что-то интересное и игра будет равная. «Локомотив» будет обязательно пытаться доминировать, но неясно, как все сложится, непредсказуемо. Подбор игроков у «Рубина» более ровный и более качественный. Но играют не фамилии, а игроки», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гуренко.

Также он оценил трансферную кампанию «Локомотива» этим летом.

«Локомотив» хорошо сформирован, но стоило бы взять какого-нибудь центрального защитника. А так, команда хорошо укомплектована», — добавил экс-футболист.

Матч между «Локомотивом» и «Рубином» пройдет 22 июля в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.