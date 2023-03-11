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Сегодня, 20:34

Гуренко — о «Локомотиве»: «Какая разница, какое место займет команда? Еврокубков же нет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, какая цель должна стоять перед железнодорожниками во второй части сезона-2022/23 РПЛ.

«Две победы и непростая игра с двумя удалениями. Я думаю, сейчас основная задача — выйти из зоны переигровок. Считаю, что команда с этой задачей справится, а другая основная задача — стабилизировать состав и игру. Имею в виду улучшать игру, а какое место займет команда? Какая разница — шестое или восьмое? Еврокубков нет, поэтому какой смысл?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

Сегодня, 11 марта, «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0). Московский клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (29 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005044679_gurenko__o_lokomotive_kakaya_raznica_kakoe_mesto_komanda_zaymet_v_turnirnoy_tablice_vse_ravno_evrokubkov_net
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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