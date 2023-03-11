Джикия рассказал, как прошла встреча игроков «Спартака» с Симоняном и Романцевым

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошла встреча игроков команды с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым.

— К вам приезжали легенды на неделе — Никита Павлович Симонян и Олег Иванович Романцев. Как вам эта встреча?

— Понятное дело, что мы всегда рады. Особенно, когда такие люди приехали накануне игры и мы увидели их вживую. Когда закончилась тренировка, очень долго стояли, разговаривали. Это всегда приятно, когда такие люди приезжают. Все слушали очень внимательно. Это идет только на пользу.

— Какой совет они вам дали?

— Мы много разговаривали. Самое главное, что они пожелали нам удачи в прошедшей игре. Их заслуга в том, что они нас поддержали и мотивировали. Внесли в недельный цикл свой вклад. За это им огромная благодарность.