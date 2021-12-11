Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Зачем нужен ВАР, за который клубы платят серьезные деньги?»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после матча с ЦСКА (0:2) в 18-м туре Тинькофф РПЛ раскритиковал работу видеоарбитра Евгения Турбина.

«По большому счету ничейная игра, - сказал Аджоев. - В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не дает красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях. На игре работает ВАР, на котором сидит судья Турбин.

Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос. Зачем нужен ВАР, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьезные деньги? Это наши расходы, которые получается, работают против нас. Пенальти такой, чтобы более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение».

Дубль в составе победителей сделал Антон Заболотный. Один из мячей он забил с пенальти.