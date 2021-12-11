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Судейство

Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Зачем нужен ВАР, за который клубы платят серьезные деньги?»

19:38
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после матча с ЦСКА (0:2) в 18-м туре Тинькофф РПЛ раскритиковал работу видеоарбитра Евгения Турбина.

«По большому счету ничейная игра, - сказал Аджоев. - В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не дает красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях. На игре работает ВАР, на котором сидит судья Турбин.

Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос. Зачем нужен ВАР, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьезные деньги? Это наши расходы, которые получается, работают против нас. Пенальти такой, чтобы более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение».

Дубль в составе победителей сделал Антон Заболотный. Один из мячей он забил с пенальти.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
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Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Александр Бобров все материалы автора

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