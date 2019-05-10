Гурам Аджоев: "Купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал "СЭ" матч 28-го тура чемпионата России с "Анжи", в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, после чего поднялась в зону Лиги Европы.

"Арсенал" (45 очков) обошел "Спартак" (43 очка). Однако у красно-белых есть игра в запасе – в воскресенье "Спартак" сыграет с "Уфой" в Москве.

– Арсенал после перерыва обыграл всех грандов и не потерпел ни одного поражения. Рассчитывали на такой результат?

– Мы планомерно и ответственно готовились во время зимней паузы. Как и всегда, шла тяжелая работа. Футбол бывает непредсказуем, поэтому рассчитывать и загадывать здесь что-либо не совсем правильно. Другое дело, что каждый, кто имеет отношение к команде и к клубу, должен работать на максимуме. Этим мы и занимаемся.

– Прямо сейчас вы в зоне еврокубков и можете оказаться в Лиге чемпионов при определенных обстоятельствах. На ваш взгляд, это из-за слабости наших лидеров, или это "Арсенал" становится с ними в один ряд?

– Совершенно точно можно сказать, что на сегодняшний день "Арсенал" не испытывает никакого трепета перед ведущими российскими клубами. Мы не просто можем играть на равных с топ-клубами, но и побеждать их. Но отметил бы и тот факт, что турнир в РПЛ в этом сезоне получается как никогда ровный. Каждый может обыграть каждого.

– "Арсенал" продолжает борьбу в Кубке, откуда тоже можно попасть в еврокубки. Клуб будет жертвовать одним из турниров?

– Ни в коем случае. По большому счету, мы не разделяем чемпионат и Кубок. Просто двигаемся от игры к игре. Выиграли у "Анжи", теперь начинаем готовиться к ответному матчу Кубка с "Уралом". Ближайшая игра для нас всегда самая важная.

– В случае попадания в еврокубки, будет ли увеличен бюджет клуба и будут ли куплены игроки, которые помогут в Европе?

– Это немного преждевременный вопрос. У нас нет трансферного бюджета. Мы можем брать футболистов в аренду или подписывать свободных игроков. Наш селекционный отдел работает практически круглосуточно. Но такая ситуация, конечно, создает определенные трудности. По сути, каждое межсезонье, сохраняя костяк, нам тем не менее приходится делать новую команду. С другой стороны, в этом и состоит профессионализм менеджмента клуба. В любом случае, будем бороться и работать с полной самоотдачей.

– Каким образом клуб почтил память погибших в Великой Отечественной войне 9 мая?

– Это святая дата для нашей страны. Хочется еще раз поблагодарить, поздравить всех ветеранов. Без знания своей истории у нас нет ни настоящего, ни будущего. Поэтому нужно передавать память об этом дне из поколения в поколение. Что касается команды, то мы в полном составе посетили мемориал в Куркино. Возложили цветы и почтили память погибших. (Арман Мкртчян)

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