Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на новость о том, что Леонид Федун может покинуть пост президента клуба, а на его место придет Ашот Хачатурянц.

«Для меня это новость, впервые слышу, — приводит «РБ Спорт» слова Гунько, — Но не бывает ничего вечного. Может ли случиться уход Федуна? Когда-то да. Насчет кандидатуры Хачатурянца сложно что-то говорить, наверное, это чья-то креатура, если такое все же случится.

Представляю ли «Спартак» без Федуна? Развитие будет зависеть от финансовых возможностей, от того, каким станет финансирование клуба. В то же время могу сказать, что спартаковские болельщики — люди, воспитанные только на победах. Воспитанные на гегемонии «Спартака» в чемпионате. Хотя в СССР, как мы знаем, клуб выступал не так стабильно и только с приходом Бескова, а дальше Романцева стал подниматься.

Потом стал меняться мир, финансовые возможности стали выравниваться, где-то «Спартак» уступал «Зениту», ЦСКА, другим клубам. А болельщики всегда хотят побед. Могло ли быть при Федуне лучше? Думаю, самое большое, что он сделал, — построил стадион, подарил команде дом. Теперь туда приходят люди, наслаждаются. Огромный вклад. Но я сейчас не хотел бы рассуждать о том, что Федуна уже нет в команде. Но если такое случится, болельщики должны быть благодарны за то, что он сделал для клуба».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.