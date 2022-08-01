Гунько: «Самое большое, что сделал Федун, — подарил команде дом. Огромный вклад»
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на новость о том, что Леонид Федун может покинуть пост президента клуба, а на его место придет Ашот Хачатурянц.
«Для меня это новость, впервые слышу, — приводит «РБ Спорт» слова Гунько, — Но не бывает ничего вечного. Может ли случиться уход Федуна? Когда-то да. Насчет кандидатуры Хачатурянца сложно что-то говорить, наверное, это чья-то креатура, если такое все же случится.
Представляю ли «Спартак» без Федуна? Развитие будет зависеть от финансовых возможностей, от того, каким станет финансирование клуба. В то же время могу сказать, что спартаковские болельщики — люди, воспитанные только на победах. Воспитанные на гегемонии «Спартака» в чемпионате. Хотя в СССР, как мы знаем, клуб выступал не так стабильно и только с приходом Бескова, а дальше Романцева стал подниматься.
Потом стал меняться мир, финансовые возможности стали выравниваться, где-то «Спартак» уступал «Зениту», ЦСКА, другим клубам. А болельщики всегда хотят побед. Могло ли быть при Федуне лучше? Думаю, самое большое, что он сделал, — построил стадион, подарил команде дом. Теперь туда приходят люди, наслаждаются. Огромный вклад. Но я сейчас не хотел бы рассуждать о том, что Федуна уже нет в команде. Но если такое случится, болельщики должны быть благодарны за то, что он сделал для клуба».
26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».
Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0