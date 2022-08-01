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Сегодня, 14:07

Бышовец — о возможном переходе Монтеса: «Динамо» нужно усиливаться и восполнять потери»

Бышовец прокомментировал возможный переход Монтеса в «Динамо»
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Бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса в московский клуб.

«Не могу судить, приемлемые деньги хочет «Монтеррей» за Монтеса или нет, потому что не имею информации об игроке, я не видел его. Но «Динамо» нужно усиливаться и восполнять потерю Ордеца и Бальбуэна. Но мне кажется, что для «Динамо» 11 миллионов евро — не большая цена.

Чтобы легионеры не сбегали из наших клубов, нужно прописывать специальные пункты в контрактах, которые не будут давать им возможность уехать, чтобы в случае нарушения контракта были санкции», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что московский клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока.

Монтес с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovets-o-vozmozhnom-perekhode-montesa-dinamo-nuzhno-usilivatsya-11-millionov-ne-bolshaya-tsena-1324566/
Анатолий Бышовец
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