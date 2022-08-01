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Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер защитника Монтеса в «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер мексиканского защитника Сезара Монтеса в московский клуб.

«На нашем рынке тяжело найти центрального защитника. Судя по составу «Динамо», команде как минимум нужны новые игроки в каждую линию. Сумма за этого Монтеса очень впечатляет. Не знаю, что там за защитник такой. Для борьбы за призовые места нужен игрок в центр поля. На матч с «Крыльями» выйдет Моро и молодежь, потому что у Фомина, скорее всего, травма, а Захарян удалился в игре с «Факелом», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее NFL Mexico сообщило, что московский клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока. Переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» продвинулись на 99 процентов и близки к завершению.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-summa-v-11-mln-evro-za-montesa-vpechatlyaet-chto-tam-za-zashhitnik-takoj/
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