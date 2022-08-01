Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер защитника Монтеса в «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер мексиканского защитника Сезара Монтеса в московский клуб.

«На нашем рынке тяжело найти центрального защитника. Судя по составу «Динамо», команде как минимум нужны новые игроки в каждую линию. Сумма за этого Монтеса очень впечатляет. Не знаю, что там за защитник такой. Для борьбы за призовые места нужен игрок в центр поля. На матч с «Крыльями» выйдет Моро и молодежь, потому что у Фомина, скорее всего, травма, а Захарян удалился в игре с «Факелом», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее NFL Mexico сообщило, что московский клуб готов заплатить 11 миллионов евро за 25-летнего игрока. Переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» продвинулись на 99 процентов и близки к завершению.