Немецкий аналитик Комппер присоединился к тренерскому штабу Гисдоля в «Локомотиве»
13:26
Тренерский штаб московского «Локомотива» пополнил аналитик Марвин Комппер. Профиль специалиста появился на сайте Тинькофф РПЛ.
Последним место работы 36-летнего немца был «Дуйсбург», в котором он выступал в роли ассистента главного тренера.
10 октября 2021 года московский клуб объявил о назначении 52-летнего немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на должность главного тренера.
После 12 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 21 очко и расположился 4-м месте в турнирной таблице.
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