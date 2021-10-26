Немецкий аналитик Комппер присоединился к тренерскому штабу Гисдоля в «Локомотиве»

Тренерский штаб московского «Локомотива» пополнил аналитик Марвин Комппер. Профиль специалиста появился на сайте Тинькофф РПЛ.

Последним место работы 36-летнего немца был «Дуйсбург», в котором он выступал в роли ассистента главного тренера.

10 октября 2021 года московский клуб объявил о назначении 52-летнего немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на должность главного тренера.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 21 очко и расположился 4-м месте в турнирной таблице.