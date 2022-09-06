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6 сентября, 14:39

Губерниев о словах фигуриста Мозалева: «Российский футбол слабый! Что тут дискутировать?»

Губерниев согласился со словами фигуриста Мозалева о том, что фигурное катание интереснее российского футбола
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фигуриста Андрея Мозалева.

Ранее Мозалев заявил в интервью «СЭ», что российское фигурное катание интереснее и выше по уровню, чем российский футбол.

«Он прав! Российское фигурное катание сильнейшее в мире. А российский футбол, мягко говоря, нет. О чем тут говорить? Это как российская гимнастика и синхронное плавание. Во всем мире мы сильнейшие в этих дисциплинах. А российский футбол — нет. Что тут дискутировать? Это дискуссия... Как вопрос о том, когда теплее? Осенью или летом? Понятное дело, что летом. Так и здесь. Российский футбол слабый! Конечно, он пытается быть сильным. Иногда что-то получается, иногда — нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Мозалев заявил, что хотел бы собрать футбольную команду из фигуристов и заявить ее в Медиалигу.

Андрей Мозалев. «Российское фигурное катание интереснее российского футбола». Мнение Андрея Мозалева

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Наполи
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24%

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ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

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32%

1.87

ТБ 3.5

21%

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ПСЖ 2
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Обе забьют - да

29%

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Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

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Фигурное катание
Футбол
РПЛ
Андрей Мозалев
Дмитрий Губерниев
8
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
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 - : -
10.09 17:30
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 - : -
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 - : -
11.09 13:00
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 - : -
11.09 15:00
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 - : -
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