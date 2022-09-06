Вратарь «Локомотива» Худяков: «Моим первым нарисованным портретом была мама»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков признался, что в детстве увлекался рисованием.

— В детстве у тебя вообще не было свободного времени?

— Помню, в детстве я рисовал.

— На холсте?

— Я ходил в художественную школу еще до основной, но тех занятий мне хватило, чтобы хорошо научиться рисовать. Ходил туда практически до тех пор, пока не научился писать портреты, а еще писал натюрморты. Мне говорили, что у меня хорошо получается, и я бы далеко пошел, но футбол меня заинтересовал больше.

— А ты помнишь свой первый портрет, чей он был?

— Мамы.

— Ей понравилось?

— А я даже не помню, я вроде бы его не дописал. Это было на занятиях в художественной школе, и, насколько помню, я его так и не закончил.

— Получается, после окончания карьеры ты можешь быть еще и художником.

— Сейчас я уже не практикую, но руки помнят. Если потренироваться, то, думаю, пойдет хорошо, — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего Худякова 15 пропущенных голов в восьми матчах РПЛ текущего сезона.