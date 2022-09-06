Вратарь «Локомотива» Худяков: «Моим первым нарисованным портретом была мама»
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков признался, что в детстве увлекался рисованием.
— В детстве у тебя вообще не было свободного времени?
— Помню, в детстве я рисовал.
— На холсте?
— Я ходил в художественную школу еще до основной, но тех занятий мне хватило, чтобы хорошо научиться рисовать. Ходил туда практически до тех пор, пока не научился писать портреты, а еще писал натюрморты. Мне говорили, что у меня хорошо получается, и я бы далеко пошел, но футбол меня заинтересовал больше.
— А ты помнишь свой первый портрет, чей он был?
— Мамы.
— Ей понравилось?
— А я даже не помню, я вроде бы его не дописал. Это было на занятиях в художественной школе, и, насколько помню, я его так и не закончил.
— Получается, после окончания карьеры ты можешь быть еще и художником.
— Сейчас я уже не практикую, но руки помнят. Если потренироваться, то, думаю, пойдет хорошо, — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.
На счету 18-летнего Худякова 15 пропущенных голов в восьми матчах РПЛ текущего сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1