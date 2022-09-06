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6 сентября, 14:45

Вратарь «Локомотива» Худяков: «Моим первым нарисованным портретом была мама»

Вратарь «Локомотива» Худяков признался, что в детстве увлекался рисованием
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков признался, что в детстве увлекался рисованием.

— В детстве у тебя вообще не было свободного времени?

— Помню, в детстве я рисовал.

— На холсте?

— Я ходил в художественную школу еще до основной, но тех занятий мне хватило, чтобы хорошо научиться рисовать. Ходил туда практически до тех пор, пока не научился писать портреты, а еще писал натюрморты. Мне говорили, что у меня хорошо получается, и я бы далеко пошел, но футбол меня заинтересовал больше.

— А ты помнишь свой первый портрет, чей он был?

— Мамы.

— Ей понравилось?

— А я даже не помню, я вроде бы его не дописал. Это было на занятиях в художественной школе, и, насколько помню, я его так и не закончил.

— Получается, после окончания карьеры ты можешь быть еще и художником.

— Сейчас я уже не практикую, но руки помнят. Если потренироваться, то, думаю, пойдет хорошо, — приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

На счету 18-летнего Худякова 15 пропущенных голов в восьми матчах РПЛ текущего сезона.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/khudyakov-interview-2022/

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Основные источники исследования

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24%

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20%

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15%

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ПСЖ 2
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Даниил Худяков
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2
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 - : -
10.09 15:00
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10.09 17:30
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 - : -
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 - : -
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11.09 15:00
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