Губерниев — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Все идет по плану. Не удивлюсь, если выиграют чемпионат»

Известный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.

«Они лидеры чемпионата, и для этого они и выстраивали всю эту философию. Не удивлюсь, если они выиграют титул. У них есть хорошие игроки, тренер тоже красавец. Выстраивается система. Все идет по плану», — сказал Губерниев «СЭ».

«Локомотив» с 26 очками занимает первое место в таблице чемпионата России после 12 туров.