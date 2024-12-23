Губерниев: «Локомотив» будет бороться за чемпионство»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы футболистов «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Уверен, что «Локомотив» по-прежнему будет бороться и за тройку, и за чемпионство. Команда находится на правильном пути. Зимой «Локомотив» с пользой проведет тренировочные сборы и вернется еще сильнее. Российская молодежь способна двигать горы, поэтому «Локомотив» в топе», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» с 35 очками в 18 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара», расположившегося на первой строчке, 39 очков.