Орлов считает Мусаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ.

«Мусаев. «Краснодар» — на первом месте. Все справедливо. Мало кто ожидал, что Мурад даст результат после отставки Ивича. Кстати, я вам уже как-то говорил, что в проекте «Футбольная столица» мы просим мэтров нашего тренерского цеха — Валерия Газзаева, Юрия Семина и Валерия Непомнящего определить лучшего российского специалиста месяца. И знаете, кто победил в ноябре? Семин и Непомнящий проголосовали за Карпина. А Газзаев — за Тедеева из «Акрона», — сказал Орлов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).