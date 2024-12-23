Член совдира «Локомотива» Филатов: «Главная задача зимой для нас — сохранить Батракова»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов оценил выступление железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Считаю, что выступление в первом круге успешное, учитывая все наши изменения в этом году. Подведем итоги года предварительно 27 декабря. Конечно, главной задачей для нас является сохранение молодежи. В первую очередь, Леши Батракова. Что касается переговоров о его новом контракте, то все пока на прежнем уровне», — сказал Филатов ODDS.ru.

19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.