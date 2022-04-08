Агент Хаджикадунича: «Мальме» будет общаться с «Ростовом», но ничего не случится без разрешения российского клуба»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о выступлении игрока в аренде у «Мальме».

«У Денниса все складывается идеально. Что же касается его будущего, пока нет ничего конкретного, мы не знаем, что произойдет дальше. У Хаджикадунича по-прежнему действующий контракт с «Ростовом», который мы уважаем — в этом плане ничего не изменилось. Деннис отлично дебютировал в «Мальме», он был выбран в команду недели чемпионата Швеции, что подтверждает — мы делаем все правильно для него, как игрока. «Мальме» будет общаться с «Ростовом», но ничего не случится без разрешения российского клуба. Повторюсь, мы с уважением относимся к «Ростову» и соглашению с ними», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний босниец провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями. «Мальме» арендовал игрока 11 марта. За шведский клуб защитник провел два матча.